Ragusa, dimissioni ds e tutto staff tecnico. L’allenatore resta solo

Serata di tensione in casa Ragusa, club di Serie D Girone I. Tranne l'allenatore a sorpresa si sono dimessi tutti in blocco come riporta la nota del sodalizio ragusano: L’Asd Ragusa Calcio 1949 comunica di aver preso atto delle dimissioni in blocco dello staff tecnico (viceallenatore, allenatore dei portieri, team manager, preparatore atletico e massaggiatore) che ha iniziato l’attuale stagione 2022-2023. Contestualmente si sono pure registrate le dimissioni dall’incarico del responsabile dell’area tecnica Santo Palma. A tutti la società azzurra augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera professionale. Contestualmente, l’Asd Ragusa annuncia che formalizzerà nei prossimi giorni le nuove figure dello staff tecnico che stanno già attivamente collaborando con mister Alessandro Settineri. Il Ragusa in classifica occupa la 14ma posizione con 23 punti.