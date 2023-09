Reggina, attesa per il debutto al Granillo: il Siracusa…

Dopo aver presentato le maglie amaranto, la Reggina (LFA Reggio Calabria) di Bruno Trocini è pronta per il debutto in casa in Serie D. Dopo il pareggio per 0-0 di Locri contro il San Luca del precedente turno di campionato, la Reggina - allo stadio Oreste Granillo - ospiterà una delle corazzate del girone I: il Siracusa. Quello contro i siciliani, sarà uno dei primi crocevia della stagione della nuova società. Anche se presto per giudicare, la gara di domenica 1 ottobre potrebbe senza dubbio regalare slancio in caso di vittoria. Al contrario, perdere potrebbe minare alcune certezze già in possesso della squadra di Trocini.