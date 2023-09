Reggina, Ballarino tranquillizza la piazza e incassa la fiducia dei tifosi

La tensione al Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, è scemata ben presto questa mattina. L'incontro per rilanciare il calcio a Reggio Calabria dopo l'esclusione dalla Serie B del club dell'ex patron Felice Saladini, ha dato esito positivo. Il confronto previsto per le 11 e voluto dal sindaco f.f. Paolo Brunetti, si è svolto alla presenza del sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, del direttore generale de "La Fenice Amaranto" Nino Ballarino, che di fatto è il proprietario del nuovo sodalizio visto che detiene la maggioranza delle quote, e dei gruppi organizzati. Circa due ore la durata del confronto che si è concluso serenamente senza scintille. Ballarino ha ribadito il suo progetto e il suo corposo investimento per rilanciare il club amaranto che dovrà ripartire dalla Serie D. I rappresentanti dei tifosi hanno chiesto trasparenza e chiarezza e il segnale che ha dato Ballarino è stato accolto in maniera positiva da tutto l'ambiente. Da domani La Fenice Amaranto farà fronte ai primi impegni iscrivendo il club in sovrannumero in serie D e il d.g. Pellegrino inizierà a costruire la nuova squadra e a trovare il nuovo allenatore.