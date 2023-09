Reggina, Ferrero si fa avanti: “Se avete bisogno, io ci sono…”

Massimo Ferrero non vuole lasciare il mondo del calcio. Dopo i problemi societari alla guida della Sampdoria, l'ex presidente ha di recente fatto un altro tentativo per la Reggina, club colpito dalla sentenza del Consiglio di Stato e prossimo alla Serie D. Ferrero dal canto suo si è messo a disposizione: "Se hanno bisogno di Ferrero, noi ci siamo. Magari anche solo per un consiglio..." ha esordito ai microfoni di Radio Cusano Campus. Continuando sulla stessa scia, poi, l'ex presidente blucerchiato ha dichiarato: "Se ci sono dieci imprenditori reggini, invece di 100 mila euro che ne mettessero 300 mila. E magari noi ci siamo pure. Perché non è sicuro poi che li spendi tutti. E ripeto, Ferrero c'è. Serve positività nella vita, perché abbiamo ancora 48 ore. In ogni caso, quando arriva un nuovo proprietario credo sia giusto cambiare tutto il managment".