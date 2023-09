Reggina, il giorno della verità. C’è Bandecchi: “Io garante di solidità, voglio la C”

Oggi è il giorno della verità per la Reggina. Si deciderà oggi sulle manifestazioni di interesse per far ripartire il calcio a Reggio Calabria. E le idee non sono mancate. Una delle cordate favorite alla rilevazione del club amaranto pare essere quella di Stefano Bandecchi. Come riporta la Gazzetta del Sud, il sindaco di Terni, patron dell’Università degli Studi Niccolò Cusano ed ex proprietario della Ternana sarà il capofila di una cordata che lo vedrebbe presente con il 50% delle quote societarie. Interesse forte, quello di Bandecchi: "Non mi sarei più occupato di calcio - ha dichiarato alla testata - se la Reggina non avesse avuto questi problemi. Sono il garante di una società che vuole dare a Reggio una squadra solida, senza i problemi avuti fino ad ora. L’obiettivo è portare la Reggina in Serie C".