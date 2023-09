Reggina in chiusura per Niccolò Marras: tutti i dettagli

La Reggina in chiusura per il classe 2002 Niccolò Marras, trequartista con un passato nelle giovanili di Lecce e Lazio e svincolato dal Brindisi durante le scorse settimane

Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, la Reggina ( LFA Reggio Calabria ), sarebbe a un passo dalla definizione per l'arrivo di Niccolò Marras, trequartista capace di giocare anche sulla corsia di destra ex Lazio , Arezzo e Brindisi tra le altre. Il calciatore classe 2002 potrebbe essere ufficialmente un nuovo calciatore degli amaranto tra la giornata di oggi (27 settembre) e quella di domani.

Reggina, in arrivo Niccolò Marras: il profilo

Classe 2002, quello di Niccolò Marras potrebbe essere un vero e proprio innesto di qualità per la Reggina (LFA Reggio Calabria), club che punta a un campionato da protagonista in Serie D. Trequartista con licenza di andare alto sulla corsia di destra, il calciatore svincolato al Brindisi è un prodotto del settore giovanile del Lecce. Con i salentini, Marras ha svolto la trafila delle giovanili, percorso fatto anche con la maglia della Lazio. Negli ultimi anni, per lui esperienze con le maglie di Sambenedettese e Arezzo, prima dell'approdo al Brindisi in estate. Adesso, Niccolò Marras potrebbe presto diventare un nuovo calciatore della Reggina di Bruno Trocini. Parti al lavoro per raggiungere l'intesa definitiva e iniziare il nuovo percorso, nella speranza di un ruolo da protagonista nel campionato di Serie D.