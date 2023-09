Reggina, iscrizione alla Serie D è ok. Adesso si potrà costruire la squadra

La Fenice Amaranto Asd ha ottenuto l’ammissione in soprannumero dalla Figc e giocherà nel girone I di Serie D. Questa mattina infatti il presidente della società appena costituita, Virgilio Minniti è stato a Roma per consegnare la documentazione e ricevere l'ok dalla Federazione. La Fenice Amaranto ha anche presentato la copertura finanziaria di 400.000 euro per l'iscrizione in soprannumero. Nelle prossime ore arriverà anche l'ok per il tesseramento dei calciatori e dell'allenatore. Toccherà al d.s. Maurizio Pellegrino costruire da zero la squadra che sarà composta da giovani del settore giovanile della Reggina e alcuni calciatori esperti. Altro passaggio obbligatorio è l'assegnazione del centro sportivo Sant'Agata alla Fenice Amaranto e in queste ore ci sono interlocuzioni in corso tra i dirigenti e le istituzioni locali. Soluzione non facile visto che c'è in atto la procedura di revoca della concessione del centro sportivo alla Reggina 1914. Il patron Nino Ballarino, intervistato questa mattina da Itasportpress.it, ha messo come priorità il centro sportivo per far allenare la squadra.