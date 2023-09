Reggina, spunta l’ipotesi della fusione con il Locri

Neppure il tempo di disperarsi per la mancata iscrizione alla Serie B e in casa Reggina è già tempo di nuove scadenze. L'11 settembre sarà l'ultimo giorno utile per iscriversi in sovrannumero alla Serie D. L'ok della Figc è già arrivato, ma restano pochi giorni per dare concretezza attraverso un'offerta alle manifestazioni d'interesse pervenute al sindaco Brunetti da parte dei vari imprenditori decisi a salvare il calcio a Reggio Calabria.