Reggina, Trocini: “Disumano giocare ogni tre giorni. Sul Lamezia…”

Al termine della sfida tra Reggina e Lamezia Terme conclusa per 3-0 dagli amaranto, ha parlato Bruno Trocini in conferenza stampa. "Oggi è stata una bella giornata. Dopo quella brutta di tre giorni fa, devo essere onesto e devo dire che voglio fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo fatto otto partite in un mese, hanno avuto un solo giorno libero, si allenano tutti i giorni. Stanno facendo un lavoro straordinario. Non è assolutamente facile, è una cosa fuori da ogni logica. Oggi abbiamo difeso più bassi, dando meno spazio all’avversario. Per farlo però servono determinate caratteristiche. Oggi abbiamo giocato una gran partita. I ragazzi sapevano il peso dei punti e della partita. Ci tenevo tanto, era una gara che rappresentava tanto per Reggio Calabria".