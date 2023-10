Reggina, Trocini: “Portici? Abbiamo la forza per conquistare i tre punti”

Dopo una prima fase di ingranaggio, è arrivato il momento delle risposte per la LFA Reggio Calabria, ovvero la nuova Reggina. Dopo il pareggio esterno con il San Luca e la sconfitta del "Granillo" contro il Siracusa, la squadra di Bruno Trocini si prepara a sfidare il Portici. Dagli amaranto ci si aspetta un solo risultato: la vittoria, che sarebbe la prima del nuovo corso. Intervenuto nella classifica conferenza stampa del pre-gara, Trocini ha messo in guardia tutti: "Con il Portici sarà una partita difficile e complicata". Il riferimento, è soprattutto sul recente cambio nella panchina della squadra campana: "Col cambio di allenatore, una squadra trova sempre nuove motivazioni, ma a noi queste cose non devono interessarci, abbiamo una forza tale da poter andare a conquistare i tre punti".