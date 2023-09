Reggina, ufficiale: Trocini nuovo allenatore

Terminata l’esperienza con il Rende, nel novembre 2018, Trocini firma con la Virtus Francavilla dove dal penultimo posto riesce a conquistare i play off. Nelle stagioni 2020/21 e 2021/22 raggiunge la salvezza rispettivamente con la Virtus Francavilla e il Potenza. La conferenza stampa di presentazione del neo-allenatore amaranto e dello staff tecnico sarà effettuata la prossima settimana.

LFA Reggio Calabria è lieta di annunciare la nomina di Giuseppe Praticò come Responsabile della Comunicazione. Praticò ha già rivestito il medesimo ruolo dalla stagione 2015/16 alla 2020/21.

Il presidente della FLA Reggio Calabria Virgilio Minniti ha dichiarato: “Giuseppe è un professionista nel suo campo e siamo molto felici di annunciare la sua nomina che per noi è un ritorno prestigioso”.

“Ringrazio il presidente Virgilio Minniti, il direttore generale Ballerino e tutta la società per avermi dato la grande opportunità di far parte di questo club e tornare a lavorare per i colori amaranto”.