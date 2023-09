Reggina, ultrà domani incontreranno i nuovi proprietari etnei

Enorme scetticismo a Reggio Calabria nei confronti dei nuovi proprietari del club che hanno acquisito il titolo per la Serie D dal sindaco. La Fenice Amaranto per fugare ogni dubbio sulla consistenza economica, su invito del primo cittadino, Paolo Brunetti ha deciso di incontrare domani i gruppi organizzati. Occasione anche per spiegare la bontà del progetto pluriennale. Il presidente della società La Fenice Amaranto Asd, Virgilio Minniti, il capofila del sodalizio Antonino Ballarino e i soci tutti di Castel di Iudica, paese in provincia di Catania, sono sicuri di convincere gli ultrà.