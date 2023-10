Reggina vince al 91′. Trapani e Siracusa successi a suon di gol. Risultati e classifica

Prima vittoria in campionato per gli amaranto

Turno infrasettimanale in Serie D questo pomeriggio con le gare valide per la sesta giornata del massimo torneo dilettantistico. Nel Girone I, primo successo per la Reggina di Trocini che con un ol di Coppa in pieno recupero ha battuto il Portici. Trapani senza sosta ha superato il Real Casalnuovo e lo stesso ha fatto il Siracusa che sconfitto l'Acireale.