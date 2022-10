Sant’Agata, a Catania serve un miracolo ma i tifosi ci credono

Il Città di Sant’Agata da oggi prepara la sfida del “Massimino” contro il Catania che è in programma domenica 30 ottobre, alle ore 15.00. La formazione di mister Leo Vanzetto ha fatto l’impresa superando la Vibonese con autorevolezza. La compagine di Sant’Agata di Militello ha una propria identità che unisce alla compattezza e alla solidità. Con queste qualità ha potuto fermare la Vibonese e portato a casa i tre punti. Una quarta vittoria stagionale che lascia ben sperare in vista del prossimo, sulla carta proibitivo, impegno contro la capolista del Girone I di Serie D. Contro la Vibonese tutti i giocatori, si sono espressi al meglio, ma una nota di merito va al "man of the match" Claudio Calafiore, autore di una prova superba fatta di cuore, quantità e qualità, insomma da autentico trascinatore. Il centrocampista non solo ha fatto gol ma anche ha preso per mano la squadra compiendo un salvataggio miracoloso che ha evitato il 2-1 della Vibonese. Un minuto dopo è arrivato il 2-1 dei santagatesi.