Sant’Agata, Vanzetto: “A Catania i tre anni più belli della mia vita”

Il tecnico del Sant'Agata Leo Vanzetto ha presentato il match di domani al Massimino contro il Catania. "Sono gare che ti fanno lavorare con grande entusiasmo e ti danno tante motivazioni. Sono partite che vai a giocare e ti godi il match. Io a Catania ho giocato appena 20enne e sono stati i tre anni più belli della mia vita in una piazza così importante. Ricordi indelebili nella mia mente. Tutti i miei calciatori vogliono mascherare l’attesa ma chi ama questo lavoro ha la fortuna di provare queste sensazioni domani. E' stata una settimana di grande lavoro con tre partite alle spalle raccogliendo sei punti. Questa partita l’affrontiamo con qualche giocatore non al meglio ma stiamo valutando tutto. Non abbiamo profondità di rosa e valuteremo tutto per non fare danni".