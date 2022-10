Sant’Agata, Vanzetto: “Per giocare a Catania ci vuole coraggio. Sono soddisfatto”

"Quello che mi interessava era continuare il percorso che i miei ragazzi stanno facendo. Era una partita in cui volevo che tirassero fuori la personalità e il coraggio perché per venire a giocare a Catania ci vuole il coraggio. Dobbiamo essere anche giocatori, quindi ci stiamo conoscendo lungo il percorso, i ragazzi che a mio avviso possono dire la loro anche nel calcio e quindi ci dà morale, ci dà consapevolezza siamo nella strada giusta e l'hanno dimostrato anche i tifosi a fine gara che ci hanno applaudito. Questo è il calcio e venire a giocare, avere la possibilità di venire in questo stadio con tutto questo pubblico, con questo calore non è da tutti. A Catania ho passati i tre anni più belli della mia vita qua e quindi ritornare indietro nel tempo è stata un'emozione che solo il mio cuore sa. Non sono venuto a Catania a giocare in modo spregiudicato perché devi anche vedere il livello fisico per tenere questi ritmi. La squadra deve star bene mentalmente. L'abbiamo preparata così, ho detto ai ragazzi che prima di entrare in campo dovevano essere liberi mentalmente".