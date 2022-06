Serie D, al Cibali il record storico di spettatori

Il Catania ripartirà dalla Serie D e il suo stadio detiene un record storico

Redazione ITASportPress

Dopo il fallimento e l'esclusione dal campionato di Serie C, il Catania ritorna tra i dilettanti e verrà inserita in sovrannumero nel torneo di Serie D. L'ultima volta fu nella stagione 94/95 e la squadra rossazzurra vinse la massima divisione dilettantistica. Tanti i tifosi che seguirono la squadra a Gangi e sicuramente saranno tantissimi quelli che la sosteranno la prossima stagione allo stadio Massimino. Pochi sanno che il record di spettatori in una partita di Serie D si è registrato a Catania il 25 aprile 1966 durante la gara Massiminiana-Paternò. L'incontro, valido per la stagione 1965-1966 e terminato con il risultato di 0-0, è stato disputato allo stadio Cibali di Catania di fronte a 25 000 spettatori, di cui 10 000 provenienti da Paternò.

La stessa partita segnò una data fondamentale nella vita di uno dei giocatori in campo: l'allora neo-diciottenne Pietro Anastasi, la cui prestazione venne seguita anche dal direttore sportivo del Varese, Alfredo Casati, rimasto nella città siciliana dopo aver seguito l'incontro Catania-Varese e, poche ore dopo, aver rinunciato all'aereo di ritorno per lasciare il posto ad una donna prossima al parto. Il trasferimento al Varese rappresentò per Anastasi il primo capitolo di una lunga e fortunata carriera da professionista, che gli consentì di giocare per molti anni in Serie A e nella nazionale italiana.

L’Associazione Calcio Massiminiana era una squadra di calcio di Catania fondata nel 1962 da Giuseppe Massimino, che rilevò il titolo della SCAT. Disputò per la prima volta il campionato di Serie D nel 1964. L’anno successivo vinse il proprio girone e fu promossa in Serie C, campionato in cui militò per quattro stagioni consecutive. Nel 1969-’70 retrocesse in Serie D dove giocò dal 1970 al 1976. Nel 1976 retrocesse e dopo poco scomparve. Giocarono con la Massiminiana, tra gli altri, Pietro Anastasi e Memo Prenna. I colori sociali della Massiminiana erano il giallo e il rosso.