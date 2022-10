Serie D, Catania e Lamezia Terme inarrestabili. Vincono anche Trapani e Acireale

Nel pomeriggio di oggi è andata in scena la quarta giornata del campionato di Serie D girone I. Spicca la quarta vittoria consecutiva per il Catania, che con un 3-0 sconfigge la Vibonese. Le reti sono state messe a segno da Vitale nel primo tempo e da Jefferson e Forchignone nel secondo. Successo all'ultimo respiro per il Lamezia Terme che in casa contro la Sancataldese, passa con un pirotecnico 3-2, con la rete messa a segno allo scadere da Fangwa. Gli altri due gol sono stati firmati da Cadili e Borgia.