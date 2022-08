Serie D, con Fermana e Torres in C cambiano scenari. Arriva il Catania e…

Fermana e Torres ripescate in Serie C come varato dal Consiglio Federale

E' notizia di oggi che il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi del Teramo e del Campobasso contro l'esclusione dal campionato di Serie C. Domani sicuramente la Figc, come stabilito lo scorso 28 luglio, delibererà che al posto della squadra abruzzese e quella molisana ci saranno la Fermana e la Torres che saranno ripescate. Questo avrà ripercussioni anche in Serie D per la stagione 2022-2023. Di seguito ci sono le 166 ai nastri di partenza, con un forte punto di domanda legato al Giarre; a queste va aggiunto il Catania che, col Consiglio Federale di domani, sarà ufficialmente ammesso in sovrannumero. Se il numero sarà di 167, verrà immediatamente ripescato il Giorgione. Ci sarà, infine, da capire Campobasso e Teramo se si iscriveranno in sovrannumero al campionato.