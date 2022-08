Serie D, ecco il nuovo pallone “Orbita 4” targato Puma

Il nuovo pallone della Serie D è targato PUMA. Si chiama Orbita 4 ed è basato sulle caratteristiche di quello utilizzato nel campionato di Serie A 22/23. Più robusto e dal design graffiante, Orbita 4 ha concentrato innovazione e qualità al servizio dei giocatori con abilità e visione personale di gioco. Il perfetto equilibrio che assicura performance ottimali e precisione nella traiettoria. 32 pentagoni consentono una connessione impeccabile con il pallone e che concedono di mantenere la sua forma e un minore assorbimento dell’acqua. La palla è inoltre dotata di una camera d'aria in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d'aria e proprietà di rimbalzo ottimali. Orbita 4 (insieme ad Orbita 5 destinato agli allenamenti) è distribuito da GTZ-Distribution, l'azienda vicentina leader nelle forniture sportive e partner ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti per la terza stagione consecutiva.