Serie D, Giana Erminio e Legnago promosse, Brindisi prepara la festa

Il Brindisi ieri ha sconfitto la Cavese raggiungendo i campani in classifica. In caso di parità promossi i brindisini che dopo diversi fallimenti societari sognano ritorno in C

A 90' dalla fine della conclusione del campionato di Serie D altri verdetti sono stati emessi ieri. Vanno in C il Legnago (girone C) e la Giana (D) che hanno portato a +4 il loro vantaggio a un turno dalla fine, risalendo nella terza lega professionistica dopo un solo anno. Restano però da assegnare ancora quattro promozioni (dopo Catania, Sestri Levante e Arezzo) con il rischio-spareggio nel girone H: il Brindisi (ultima volta in vetta alla 6a giornata) davanti a 11mila spettatori ha battuto 1-0 la Cavese agganciandola. Nella città non si vedeva da anni il Franco Fanuzzi così pieno. Adesso per la squadra del presidente Daniele Arigliano resta l'ultima tappa. Il Brindisi va a Santa Maria Capua Vetere sul terreno del Gladiator, già salvo e senza obiettivi. La Cavese ospiterà la Nocerina che cerca punti salvezza. A Brindisi hanno messo lo spumante in frigo e i tifosi si mobilitano per andare in trasferta. Quasi fatta per il Lumezzane (B) che è a +3 sull’Alcione, per il Pineto (F) che è +2 sul Senigallia e per la Paganese (G), che è a +1 sul Sorrento.