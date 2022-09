Serie D, Giarre escluso dal campionato e Girone I a 18

Le chance erano ridotte al lumicino e oggi è arrivata la mazzata per la città di Giarre che perde la propria squadra.Il Tar del Lazioha infatti discusso ieri in camera di consiglio il ricorso presentato dal club etneo dopo l’esclusione dal campionato di Serie D. La Prima Sezione Ter del Tar del Lazio, presieduta da Concetta Anastasi e con relatore Raffaello Scarpato, ha oggi pubblicato la sentenza con numero provvedimento 202205604: il Giarre non farà parte del prossimo campionato di Serie D. Il girone I dunque, composto momentaneamente da 19 squadre proprio in attesa che la giustizia ordinaria si esprimesse sul Giarre, sarà a 18 squadre. Attesi quindi ora i turni del calendario per il campionato con giorno di inizio fissato per domenica 18 settembre.