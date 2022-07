Serie D, iscrizione Catania dà chance a Teramo o Campobasso. Le ultime

Prossima settimana potrebbero esserci importanti novità

Redazione ITASportPress

Questa fase dell'estate tiene in ansia diverse tifoserie che hanno visto i propri club bocciati dalla FIGC. E' successo tra i professionisti a Teramo e Campobasso di ricevere il semaforo rosso con la conseguente esclusione dalla Serie C. Una decisione che porta inevitabilmente delle conseguenze anche per la Serie D. Il numero attuale di 168 squadre verrà chiaramente rimodulato, visti i due ripescaggi in serie C: nonostante Campobasso e Teramo abbiano apertamente annunciato il ricorso al Tar, i ripescaggi sono automatici dopo il terzo e ultimo grado di giudizio di giustizia sportiva. Come scrive notiziariocalcio.com, si scenderà automaticamente a quota 166 in Serie D ma la Co.Vi.So.D. dovrà esprimersi sulle domande di iscrizione alla massima categoria dilettantistica e potrebbe fermare altri club.

Rischia più di tutte il Giarre la cui iscrizione è stata rifiutata per il punto 9 del C.U. 63 del 10/06/2022 (ovvero le liberatorie dei calciatori per gli stipendi di Maggio 2022). I siciliani sembrano il caso più a rischio, ma la società ha comunicato che ricorrerà e si sente sicura di partecipare alla prossima serie D. Probabile che il numero delle squadre potrebbe ancora diminuire in quarta serie. Martedì 26 luglio, si conoscerà il numero totale della società iscritte alla serie D 2022-2023.

Ricordiamo che il numero del format quest'anno torna a 162: fino a quel numero, non vi saranno ripescaggi. Ma chi ambisce al salto di categoria non sul campo può ancora sperare: sicuramente l'iscrizione in sovrannumero del Catania (si deciderà il 28 luglio) porterà un ripescaggio, ed anche Teramo e Campobasso potrebbero, con un'altra società, iscriversi in sovrannumero in serie D.