Serie D, nel Girone I il Cittanova non si è iscritto. 168 club hanno presentato domanda

Il club calabrese non si è iscritto per difficoltà economiche

Una squadra calabrese non parteciperà al prossimo campionato di Serie D Girone I. E' il Cittanova che ha disputato un buon campionato nella scorsa stagione ma per motivi economici ha dovuto rinunciare all'iscrizione per il torneo dilettantistico 2022/23. Questo il comunicato: In merito alla pubblicazione sul sito istituzionale della LND dal quale risulta che il Cittanova Calcio figura tra le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di serie D, la dirigenza dell'A.S.D. Cittanova Calcio ritiene doveroso informare i tifosi ed i cittadini tutti, che non è stata inoltrata alcuna richiesta di iscrizione per i motivi già ufficializzati e messi nero su bianco nel comunicato stampa dell'08 luglio 2022.