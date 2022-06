Serie D, si parte con Coppa Italia, poi campionato. Fissati parametri e date per iscrizione

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito le date di inizio dei campionati per la stagione 2022/2023. Si partirà il 21 agosto con il turno preliminare di Coppa Italia di categoria; il 4 settembre scatterà invece il campionato di Serie D. Ultimo a partire il torneo Juniores, che avrà semaforo verde il 17 settembre 2022. Fissati anche tutti i parametri con le relative date per gli adempimenti volti all'iscrizione alla nuova stagione. Le società dovranno presentare domanda utilizzando la modalità on-line dall’8 luglio alle ore 18 del 15 luglio prossimo. Il termine è perentorio e, una volta scaduto, il sistema telematico non permetterà più l’apertura di procedure di iscrizione. Oltre alla modulistica richiesta in allegato alla domanda di iscrizione, le società dovranno presentare sempre per via telematica copia di assegno circolare o bonifico di versamento della somma di 16.500 euro, cui va aggiunta la quota per l’assicurazione di calciatori e dirigenti tesserati alla data del 30 giugno 2022.