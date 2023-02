Serie D, un giovane su tre trova spazio nelle squadre professionistiche

Il processo di accompagnamento al professionismo della LND ha subito un'accelerata nel 2017 con l'avvio del Progetto Giovani

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato il consueto report sui trasferimenti verso club professionisti di calciatori e calciatrici convocati nelle Rappresentative nazionali, relativo alla stagione 2021-2022. Il dato che emerge è che circa un calciatore su tre gioca tra i professionisti e in club di Serie A. Il documento evidenzia come siano state visionate più di 1300 partite, per circa 500 segnalazioni che hanno portato a convocare 256 atleti tra ragazzi e ragazze, 78 dei quali trasferiti in estate nei campionati di vertice (30% Serie A maschile e femminile, 37% Serie B e 33% Serie C).

“Le difficoltà che attraversa oggi il calcio devono diventare un'opportunità per valorizzare il talento – sottolinea il presidente LND Giancarlo Abete – I giovani del calcio di base rappresentano il 70% circa del mondo dilettantistico, un numero enorme che rimanda a una responsabilità ben precisa: offrire opportunità per mettersi in mostra e dare forza alle loro speranze”.

Il processo di accompagnamento al professionismo della Lega Nazionale Dilettanti ha subito un'accelerata nel 2017 con l'avvio del Progetto Giovani, con il potenziamento della rete scouting e con una forte sinergia con il Club Italia della FIGC per la formazione degli staff tecnici. I trasferimenti hanno riguardato 21 giocatori Under 15 e 17 a testa per Under 16 e Under 17. Tra i ruoli più "ricercati", guidano i difensori con il 41%. Circa uno su tre è invece la statistica relativa a centrocampisti e attaccanti; chiude la graduatoria, con il 4%, il ruolo del portiere.