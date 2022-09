Serie D, vincono Vibonese e Lamezia. Acireale ko. Risultati e classifica

Vincono Vibonese e Lamezia Terme nelle gare del pomeriggio della seconda giornata di Serie D. Le due squadre meglio costruite per fare bene in questo campionato hanno vinto con gol nel finale. Ko l'Acireale a Canicattì. Per i granata e il mister Marchese una partenza difficile e nel prossimo turno arriverà il Lamezia. Stasera il Catania contro il San Luca al Massimino davanti a più di 10 mila spettatori.