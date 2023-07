Prime dichiarazioni del nuovo esterno d'attacco del Siracusa, Andrea Russotto. "Voglio ricambiare la fiducia della società e raggiungere traguardi importanti. Sono stato inondato da messaggi dei tifosi aretusei sui social e li ringrazio per l'accoglienza. Risponderò sul campo e per far bene c'è bisogno di tanti aspetti a cominciare dal lavoro e io mi impegnerò al massimo". Il Siracusa partecipa al campionato di Serie D e parte con ambizioni di alta classifica.