Sorrento-Sestri Levante, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Barilari per il suo Sestri Levanti potrebbe optare per un 3-5-2 con Anacoura in porta e una difesa a tre formata da Casagrande, Oliana e Pane. A centrocampo Troiano con Parlanti e Raggio Garibaldi mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Podda e Furno. Davanti Conti e Facu.

La finale della Poule Scudetto di Serie D tra Sorrento e Sestri Levante si giocherà, come detto, oggi domenica 11 giugno 2023 alle ore 16. La sfida si disputerà in Toscana e precisamente allo stadio Comunale di Piancastagnaio in provincia di Siena.

Non è prevista una copertura tv per Sorrento-Sestri Levante e quindi nessuna diretta in chiaro sul piccolo schermo e neppure in streaming. La gara sarà però visibile in diretta, in chiaro e gratis sul profilo YouTube della LND (Lega Nazionale Dilettanti), scaricando l'app su una smart tv abilitata. Quindi anche per lo streaming sempre sul canale YouTube della LND live tramite pc, tablet o smartphone.