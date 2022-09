Trapani, allenamenti a porte chiuse in vista dell’esordio in campionato

Il Trapani si prepara in vista dell'esordio in campionato di domenica alle ore 15 contro la Mariglianese. Nella giornata di ieri l’allenatore Alfio Torrisi ha optato per un allenamento leggero, di scarico, considerato che i calciatori granata sono “sotto pressione” ormai da fine luglio, quando è cominciato il ritiro precampionato. Pertanto, l’allenamento, andato in scena al Provinciale, ha vissuto tre differenti fasi: la prima con il tradizionale riscaldamento, quindi, si è passati al lavoro con il pallone e, per finire, è stata la volta di una partitella tattica.