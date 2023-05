Trapani, Antonini: “Chiederemo alla Federazione la Serie C e punteremo subito alla B”

Il presidente del Trapani Valerio Antonini festeggia il successo nei playoff di Serie D Girone I e adesso promette battaglia in Lega e in Federazione per ottenere la Serie C. “Mi sto concentrando sui rapporti con la Federazione per far sì che il Trapani giochi in Serie C. Ho un solo obiettivo adesso che è quello di andare tra i professionisti. Gli organi ispettivi e di controllo dovranno verificare lo stato patrimoniale di società di Serie B e Serie C e c’è anche la Sampdoria che è schiava di una presidenza che la sta portando al fallimento. Ci sono dei parametri con cui vengono stilate le graduatoria e noi vincendo i playoff siamo tra le prime 9 ma per storia, stadio, tradizione e parametri finanziari siamo al primo posto. Per questo noi dobbiamo andare in Serie C. Abbiamo tutte le condizioni per fare il salto di categoria e se sarà così cambiano i nostri progetti e investimenti che saranno mirati per fare campionato di vertice non più in D ma in Serie C perchè vogliamo andare in B al primo anno”.