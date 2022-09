Trapani, arriva l’ex Campobasso Merkaj

Si rende noto l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Olger Merkaj. Nato a Valona (Albania) il 23 Luglio 1997, Merkaj cresce nel settore giovanile della Sampdoria dove milita nelle formazioni Allievi e Primavera. La prima esperienza tra i grandi – in prestito dalla società doriana – arriva con il Tuttocuoio in Serie C nel 2016/17. Passa a titolo definitivo al Casale nella stagione successiva in Serie D; dal Dicembre del 2017 fino al termine della stagione 2018/19 gioca al Chieri. Nel 2019/20 il passaggio al Breno prima dell’arrivo al Bra dove totalizza 18 reti in 37 presenze. Il ritorno tra i professionisti avviene nel Luglio del 2021 al Foggia. Lo scorso Gennaio l’avventura con il Campobasso.