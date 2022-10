Trapani, arriva l’ok per l’apertura totale del Provinciale

Arriva il via libera per l’apertura completa del Provinciale. Il Trapani , infatti, ha ricevuto l’ok per l’agibilità totale degli spalti dello stadio, anche se nella gara col Lamezia, complice anche il turno infrasettimanale, di spettatori ne erano presenti poco più di un migliaio.

Per settimane il Trapani ha cercato di ottenere il via libera da parte della commissione pubblici spettacoli. Ma i documenti, sostanzialmente, non riuscivano a soddisfare le richieste e, così, si è arrivati a due aperture parziali dell’impianto. Fino al via libera definitivo arrivato nella giornata di ieri.