Trapani, ceduti Mokulu e Soprano

Continua la rivoluzione in casa Trapani. Dopo le dimissioni del dg Marino e del ds Chiavaro adesso lasciano i calciatori. Questa la nota del club: Si comunica che è stato raggiunto l’accordo per le cessioni dei calciatori Benjamin Tembe Mokulu e Marco Soprano, rispettivamente allo United Riccione e alla Casertana. Ai giocatori va il ringraziamento da parte della Società per l’impegno profuso e la professionalità mostrata, con l’augurio di ulteriori fortune per il prosieguo della loro attività. Contestualmente, si comunica che è rientrato dal prestito dall’Acireale il difensore Francesco Paolo Barbara (classe 2004).