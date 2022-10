Trapani, il neo acquisto Giuffrida: “Un onore essere qui. Ho un bel ricordo…”

"Per me è un onore essere qui – dice Giovanni Giuffrida -, in una città e squadra storica del calcio siciliano e non solo. Non nascondo che, al momento della chiamata, ho preso subito la macchina per arrivare qui: Trapani è una piazza che trasmette calore e che vive di calcio. Metterò a disposizione la mia esperienza, soprattutto prima a livello umano e poi sotto il profilo calcistico a servizio di tutti i miei compagni e dello staff tecnico. Ho un ricordo importante di Trapani: venni qui da avversario quando giocavo con la Vigor Lamezia; c’è una tifoseria che spinge tanto e so quello che possono darci come sostegno. Siamo noi a dover ricambiare sul campo lottando su ogni palla e dimostrare dove vogliamo arrivare".