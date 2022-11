Trapani, Monticciolo: “Dobbiamo dare soddisfazioni alla gente”

"Domenica abbiamo incontrato una squadra ben allenata. Un’ottima squadra che aveva gli stessi punti nostri, siamo riusciti a vincerla anche con un pizzico di fortuna. Dopo tanta sfortuna, questa settimana ci ha detto bene. Una vittoria che che ci dà un attimo di respiro, però dobbiamo continuare a insistere sul lavoro. Il Castrovillari ha vinto 3 a 1 ed è squadra in salute adesso. Sicuramente si sarà rinfrancato da questa vittoria e qui le partite sono tutte difficili in questo girone. Mi aspetto una battaglia, so che il campo non è in grandissime condizioni e mi aspetto una partita sporca. Abbiamo un obiettivo e noi dobbiamo solamente adesso concentrarci partita dopo partita e fare più punti possibili per continuare a dare soddisfazioni alla nostra gente".