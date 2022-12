Trapani, Monticciolo: “Il Catania stravincerà il campionato. Servirà tanto coraggio”

Alessandro Monticciolo , allenatore del Trapani , ha parlato tramite i canali ufficiali del club granata in vista del derby siciliano contro il Catania . Il tecnico ha analizzato la partita che la sua squadra andrà ad affrontare. Queste le sue parole:

"Arriviamo alla sfida col Catania con grande entusiasmo, è una partita che tutti noi stavamo aspettando, mi auguro che sia una giornata di sport e un grande palcoscenico. Il Catania è una squadra formidabile, li rispettiamo tantissimo, ma noi con le nostre piccole armi cercheremo di mettere in campo il nostro atteggiamento che ci ha contraddistinto. Dal punto di vista psicologico è una partita che si prepara da sola, non c'è bisogno, stanno facendo delle cose strepitose anche se domenica hanno perso. Credo che stravinceranno il campionato, noi dobbiamo andare la e fare una partita coraggiosa. Mi aspetto anche uno step di crescita, fare risultato contro una squadra del genere ci darebbe grande fiducia e autostima. I convocati saranno quelli che hanno preso parte all'ultima gara con la Vibonese. Bisogna far parlare il campo e l'atteggiamento".