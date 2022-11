Trapani, Monticciolo: “Sarà una partita tosta. Possiamo difendere anche attaccando”

"Mi aspetto una partita tosta. Loro vengono da una bellissima vittoria. Dorato è un grande giocatore ed in un buon momento. Sarà una partita spigolosa, in un campo non perfetto. Ci dobbiamo sporcare le mani per vincere. Conosco il clima che ci sarà e non ci dobbiamo dimenticare che siamo il Trapani, una squadra che ha una storia, che porta gli avversari a dare il massimo. Il fatto di giocare ogni tre giorni mi ha reso difficile ad allenare la squadra. Abbiamo adesso il tempo per guidare la squadra, che è serena. Dobbiamo fare un’ottima performance per vincere l’incontro. Su Marigosu stiamo cercando di costruire un abito su questa squadra. Dobbiamo trovare la quadra. Domani mancherà Falcone, mentre Kosovan giocherà mezzala. Civilleri ha un problema e forse non ci sarà. C’è il rientro di Romizi e mi fa piacere di averlo in gruppo e spero che ci possa dare una mano. Questa squadra ha una media di 17,8 a partita e una media di 26 cross. La Juventus si ferma a 12 e tutte le copoliste degli altri gironi hanno una media più bassa rispetto a noi. Io dopo riguardo le partite. I numeri vanno contestualizzati, ma ci dicono che stiamo lavorando. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa. Cerchiamo di mantenere i punti di forza, come la difesa. Ci si può difendere anche attaccando. Dopo un mese di lavoro qui, penso che il lavoro svolto sia positivo e spero che di conquistare molti più punti".