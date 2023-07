Trapani, obiettivo emulare il Catania: e arriva rinforzo con passato in Serie A

Quando manca poco più di un mese all'inizio del campionato, il Trapani del presidente Valerio Antonini è senza dubbio una delle squadre più complete dell'intera Serie D. Per i granata, l'obiettivo è chiaro ed è stato annunciato da tempo: vincere il girone I e ottenere il salto di categoria, ma non solo. Il sogno della dirigenza infatti, è quello di emulare quanto fatto dal Catanianella stagione 2022-23, ovvero dominare il campionato. Per realizzare gli obiettivi prefissati, la nuova proprietà del club ha già regalato all'allenatore Alfio Torrisi una rosa di assoluto spessore, che andrà a completarsi nelle ultime settimane di calciomercato. Oltre agli esperti Bollino, Samake, Sbrissa e Balla, la società granata ha ufficializzato anche Andrea Cocco, attaccante con oltre 190 presenze in Serie B. L'ex Pescara però, non sarà l'unico grande colpo estivo dei siciliani. Nel mirino della dirigenza infatti c'è adesso Oliver Kragl, calciatore con un passato in Serie A e nell'ultima stagione all'ACR Messina in C. Le parti sarebbero già vicine all'accordo e, nel caso in cui la trattativa andasse in porto, il Trapani rinforzerebbe ulteriormente una rosa già molto forte e candidata alla vittoria finale.