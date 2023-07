Trapani, per il ripescaggio in C c’è un fattore spartiacque

Le squadre vincitrici dei playoff di Serie D hanno poco tempo per presentare la domanda di ripescaggio. La deadline è il 18 luglio poi tre giorni dopo ci sarà la decisione sulla ammissibilità delle domande. In questo momento il Trapani sembra che abbia tutto in regola per meritare la Serie C che potrebbe arrivare in caso di esclusione della Reggina. I granata hanno Alcione, Fano e Vado davanti nella graduatoria per il ripescaggio ma questi tre club non è certo se presenteranno la domanda visto che i loro stadi non sono a norma. Ma ci sono in corsa per la C anche Pianese e Casertana per l’unico posto per la Serie C. Il club rossoblù ha la peggio sui toscani. Il Trapani spera che i club che lo precedono in graduatoria non abbiamo i requisiti in ordine per meritare il ripescaggio. La decisione della Figc si conoscerà il 28 luglio e sarà deliberata dal Consiglio Federale.