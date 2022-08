Trapani, per l’attacco l’ex Avellino e Juve U23 Mokulu

E' arrivato in aereo questo pomeriggio a Trapani l'attaccante Benjamin Mokulu con un passato ad Avellino e alla Juventus U23. La punta 32enne potrebbe sottoscrivere un contratto con i granata e giocare in Serie D ma prima dovrà sottoporsi a visite mediche perchè la società siciliana vuole conoscere le sue condizioni fisiche. Mokulu infatti in passato ha avuto diversi infortuni e la dirigenza granata vuole vederci chiaro prima di riportare in Italia l'attaccante che in B ha realizzato 19 gol e in C 18.