Trapani, ripresa degli allenamenti fissata per questo pomeriggio

Il Trapani è reduce dall’esordio in campionato di domenica contro la Mariglianese. La squadra di Torrisi ha ottenuto un punto visto lo 0-0 finale. I granata hanno disputato una partita volenterosa, ma non sono riusciti ad incidere negli ultimi metri, incontrando tante difficoltà. Del resto era stato lo stesso allenatore Torrisi a mettere in guardia tutti coloro che si aspettavano una vittoria solo perché si giocava in casa. Gli avversari faranno sempre la loro partita e, soprattutto, quando affrontano il Trapani metteranno quel qualcosa in più dovuto proprio al blasone dei granata.