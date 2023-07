Trapani, se salta la Reggina speranze di ripescaggio in C

Il Trapani si candida per essere ripescato in Serie C. La società del patron Valerio Antonini presenterà la domanda nei termini prescritti e spera nel miracolo. Per i granata ci sono più chance perchè il Nardò per problemi con la ristrutturazione dello stadio è out. L’Alcione, che precede il Nardò nella graduatoria delle vincenti dei play-off di serie D, occupa il posto che si libererà a cascata in serie C, qualora l’esclusione della Reggina dal campionato cadetto dovesse essere confermata nei prossimi tre gradi di giudizio. Ma il Trapani è in prima fila.