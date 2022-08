Trapani, si dimette il dg Strano

Sorpresa a Trapani. Il dg Graziano Strano non è più il direttore generale del club siciliano. Ad annunciarlo è la stesso società siciliana che specifica come queste dimissioni siano arrivate per "motivi personali" dell'ormai ex dirigente. "La società FC Trapani comunica che, in data odierna, Graziano Strano ha rassegnato le proprie dimissioni da Direttore generale per motivi personali. «Sono tenuto a fare un passo indietro rispetto al ruolo oneroso affidatomi dal presidente Marco La Rosa, al quale va il mio personale ringraziamento per la fiducia», dichiara Graziano Strano. La FC Trapani prende atto delle dimissioni di Strano a cui rivolge un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nel corso di questi mesi".