Trapani, speranze per il ripescaggio in C. Le ultime

Le ultime sulle possibilità di giocare in Serie C per il club granata

Lecco ammesso alla prossima Serie B, Reggina fuori. È questa la decisione presa dal Consiglio federale di questa mattina dopo aver visionato i pareri della Commissione infrastrutture (per il Lecco) e della Covisoc (per la Reggina). Che cosa succede adesso? La certezza è una: sarà una lunga estate di ricorsi che potrebbe portare anche allo slittamento del via del campionato. Il posto della Reggina lo prenderà il Brescia, quello del Siena l'Atalanta U23 e al posto del Pordenone ci sarà il Mantova. Il Trapani spera nel ripescaggio in Serie C ma le chance sono minime. Ad oggi, infatti, ci sono solamente due posti a disposizione ed i granata occupano l’ottavo posto in graduatoria, tra le squadre che hanno vinto i play-off di serie D. Le speranze del patron Valerio Antonini sono ridotte ma sarà comunque un grande Trapani pronto per vincere il campionato di Serie D con calciatori importanti.