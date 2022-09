Trapani, squadra ancora incompleta e c’è il rebus Mokulu

Il Trapani non è ancora al completo e la società deve completare l'organico. Oggi il club granata ha inviato in Lega Nazionale Dilettanti l'elenco composto da 24 calciatori. Nella lista non c'è l'attaccante Mokulu, che sarebbe il numero 25 della rosa, e poi ne mancherebbe un altro per chiudere a 26. E' stata data la numerazione delle maglie in vista dell'inizio giorno 18 settembre del campionato di Serie D 2022/23. La rosa, pertanto, al momento è composta da: 3 portieri (3 under), 8 difensori (5 under), 7 centrocampisti (2 under) e 6 attaccanti (1 under).