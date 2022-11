Trapani, si è dimesso il dg Mario Marino

Si dividono le strade dell’FC Trapani e di Mario Marino che ha presentato le proprie dimissioni da Direttore Generale. Dal Presidente Marco La Rosa e da tutta la società il ringraziamento per l’impegno profuso con l’augurio delle migliori fortune umane e professionali. Nella circostanza, il Direttore Marino ha comunicato quanto segue: «Tutto ha un inizio e tutto ha una fine, il mio percorso come Direttore Generale della FC Trapani 1905 finisce oggi. Sono stati mesi di lavoro difficili ma c’erano tante motivazioni importanti nel mio accettare questo incarico. Resto deluso e dispiaciuto per i risultati arrivati dal campo ma soddisfatto del lavoro organizzativo e societario che ho svolto. La mia è una scelta ponderata e presa con la massima serenità. Ringrazio il Presidente La Rosa e tutte le persone della Società che ho avuto il piacere di conoscere e di incontrare in questi mesi. Sono stato rispettato dalla gente di Trapani e di questo ne sono felicemente onorato e grato. Auguro le migliori fortune sportive alla Società, alla Squadra e a tutta la tifoseria granata, grazie. Mario Marino».