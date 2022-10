Trapani, Torrisi: “Amareggiati per l’ultimo pareggio. Locri è una squadra in salute”

"Siamo amareggiati per la scorsa partita. Dobbiamo digerire questo pareggio casalingo che per quanto prodotto ci sta troppo stretto. Dobbiamo prenderlo come un'immersione di carburante che ci può dare ansia positiva, cattiveria, fame per cercare di andare a fare una buona prestazione in un campo difficile contro una buona squadra. Dobbiamo cercare di invertire la rotta. Il Locri è una squadra in salute e reduce da una vittoria, sono ancora imbattuti. I numeri dicono che stanno facendo bene soprattutto in casa e quindi sappiamo della forza dell'avversario. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e dei nostri argomenti che dobbiamo mettere in campo per fare bene, soprattutto la cattiveria da trasformare in forza per permetterci di fare punti. I ragazzi li ho trovati amareggiati perché questo pareggio non ha reso felice nessuno, però la loro rabbia è importante perché deriva da una buona prestazione. La vittoria era doverosa però non ci siamo riusciti, ripartiamo da questo consapevoli che può capitare una partita così".