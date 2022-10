Trapani, Torrisi: “Dobbiamo essere umili e ambiziosi. Non c’è bisogno di turnover”

"I rinvii? Sicuramente dobbiamo adattarci a qualcosa di innaturale perché questi rinvii purtroppo ci hanno portato a slittare l'inizio ufficiale di queste gare che ormi mancano da qualche settimane, non per volontà nostra, abbiamo lavorato per cercare di farci trovare il più pronti possibile per affrontare queste gare. Abbiamo una rosa abbastanza ampia e con tante soluzioni. Il discorso di essere a otto punti dagli altri non può pesare perché con due partite in mano la classifica lascia il tempo che trova. Noi dobbiamo pensare di fare meglio di domenica scorsa, lavorando sulla prestazione e iniziare a fare risultati importanti. Sono tutti disponibili, non abbiamo infortunati. Abbiamo recuperato qualcuno che aveva dei problemi fisici. I lavori del ripristino del Provinciale? Questo è un fattore dove la società si sta muovendo in maniera importante. L'obiettivo è quello d giocare domenica nel nostro stadio, le comunicazioni che arrivano sono positive. Sarà un ottobre di fuoco, però abbiamo tutte le carte in regola per poterlo affrontare. Il turnover non ho bisogno di farlo, ho 27 soluzioni con giocatori diversi. Affronteremo queste partite con la consapevolezza di una rosa importante. Il problema è che gli altri hanno già giocato, a noi manca il ritmo partita perché in due mesi abbiamo fatto solo due gare. Il Sant'Agata è una squadra organizzata con l'ossatura dell'anno scorso. Abbiamo studiato bene gli avversari, sarà una squadra dura e tosta. Noi dobbiamo essere umili e ambiziosi".