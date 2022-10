Trapani, Torrisi: “Dobbiamo ripartire dal secondo tempo col Cittanova”

”E’ difficile commentare una partita del genere. Bisogna fare un plauso a questa squadra per quello che ha fatto. Per il resto, nonostante nel primo tempo non siamo stati fluidi, nel secondo siamo stati devastanti. Siamo stati nell’area avversaria. o non voglio parlare dell’arbitraggio, però bisogna fare un bagno di umiltà. Bisogna vedere il gol e la continua perdita di tempo in mezzo al campo. Venire qua gasa un po’ tutti e tutti vogliono fare i protagonisti. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, dove si è visto un grande Trapani. Loro sono stati astuti nello spezzare il gioco, soprattutto nel momento in cui siamo stati fluidi. Ho cambiato assetto ed ha avuto un buon riscontro. Nel secondo tempo abbiamo avuto un ritmo degno per il quale lavoriamo. I ragazzi hanno avuto la capacità cognitiva di cercare il pareggio. Siamo alla terza partita e dobbiamo acquisire il ritmo giusto per migliorare“.